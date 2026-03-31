Россиянин получил 12,5 года колонии после общения с родным братом

В Приморье мужчину осудили по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, мужчина осенью 2023 года в поселке Коноша предоставил родному брату, который перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), через один из мессенджеров информацию о расположении отдела МВД по району, месте стоянки служебного транспорта, а также местоположении воинской части в поселке.

Эти данные могли быть использованы противником для незаконных действий в отношении вооружения и специальной техники, таким образом нанести ущерб безопасности России.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ. Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 12 лет колонии за перевод двух тысяч рублей.