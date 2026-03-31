Из-за ЧП в «Нижнекамскнефтехиме» у людей выбило окна в домах

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате ЧП в «Нижнекамскнефтехиме» у людей выбило окна в домах.

«В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах», — написал он в Telegram.

Глава города посоветовал тем, у кого пострадало имущество, обратиться в службу учёта претензий.

Вместе с этим он призвал людей сохранять спокойствие, отметив, что на месте происшествия уже работают медики.

31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. В пресс-службе компании заявили, что предварительной причиной ЧП стал технологический сбой.

Согласно последним данным МЧС, в результате происшествия пострадали 13 человек.