Названо количество пострадавших при пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима"

При пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима" пострадали 13 человек
При пожаре, произошедшем на территории "Нижнекамскнефтехима" в Нижнекамске, пострадали 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что группировка пожарных, участвующая в тушении возгорания, будет увеличена.
"В тушении пожара на территории одного из производственных объектов ПАО "Нижнекамскнефтехим" задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Проводится наращивание сил и средств", - сказали в МЧС.