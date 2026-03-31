Названо количество пострадавших при пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима"

При пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима" пострадали 13 человек

ТАСС

При пожаре, произошедшем на территории "Нижнекамскнефтехима" в Нижнекамске, пострадали 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, пострадали 13 человек", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что группировка пожарных, участвующая в тушении возгорания, будет увеличена.

"В тушении пожара на территории одного из производственных объектов ПАО "Нижнекамскнефтехим" задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Проводится наращивание сил и средств", - сказали в МЧС.