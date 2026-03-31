Пожар на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел, предположительно, из-за сбоя в работе оборудования. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в компании. Причины возгорания уточняются, ведется расследование инцидента.

На месте происшествия оперативно работают службы реагирования, которые занимаются локализацией очага. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации, переведены на безопасное расстояние.

При пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима" пострадали 13 человек

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха. По их данным, угрозы жителям и экологической обстановке зафиксировано не было.

Представители компании подчеркнули, что ситуация под контролем. Продолжается работа по ликвидации последствий. Все необходимые меры безопасности выполняются в полном объеме, передает РИА Новости.

Ранее мэр города Радмир Беляев сообщил о локализации очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования, а сотрудники предприятия, не участвующие в ликвидации происшествия, были перемещены на безопасное расстояние.