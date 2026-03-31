Британец признался полицейским в убийстве своей девушки

Мужчина, найденный гуляющим в одиночестве по автостраде, неожиданно признался британским полицейским в убийстве своей девушки, раскрывая цепочку трагических событий, произошедших всего за несколько часов до этого.

Мужчина, обнаруженный на обочине автострады, сначала показался полицейским обычным пешеходом, потерявшимся или нуждающимся в помощи, однако его спокойствие быстро сменилось тревожным признанием. Британец Норберт Майкснер бродил вдоль шоссе в одиночестве, когда его остановили сотрудники полиции. На их вопросы он неожиданно ответил, что им следует вызвать полицию, потому что он убил свою девушку. Эти слова стали началом расследования трагедии, произошедшей всего несколькими часами ранее в доме в Хаванте (Великобритания), где была найдена Фрэнсис Обиефуле.

Следствие установило, что женщина отчаянно боролась за свою жизнь. Экспертиза показала наличие кусочков ДНК, подтверждающих сопротивление, а также многочисленные царапины на теле самого Майкснера, которые, по версии обвинения, она нанесла в последние минуты, пытаясь спастись. Прокурор Королевского суда Портсмута подробно описал эти мгновения как жестокую борьбу, завершившуюся удушением: вскрытие подтвердило, что смерть наступила из-за сдавливания шеи и грудной клетки.

На суде также прозвучало, что обвиняемый воспринимал произошедшее как нечто нереальное, утверждая, будто всё это было сном, который он был хотел прервать. При этом он отказался отвечать на вопросы следствия, хотя ранее уже признался дорожному инспектору. Известно, что отношения в паре были напряжёнными: Фрэнсис делилась со знакомым, что сталкивалась с оскорблениями, которые со временем оказывали на неё психологическое давление.

Судебное разбирательство прошло без присутствия обвиняемого, однако приговор оказался однозначным — пожизненное заключение с минимальным сроком в 24 года. Представители полиции отметили, что это наказание соответствует тяжести содеянного, подчеркнув, какие страдания пережила жертва и её близкие. Семья Фрэнсис описала её как добрую, любящую и сильную женщину, чья жизнь была трагически оборвана. Они признались, что до сих пор не могут оправиться от утраты.