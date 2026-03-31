Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

Взрыв на заводе в Нижнекамске мог произойти из-за технической неисправности одной из установок. Предварительную причину происшествия на российском предприятии назвал Telegram-канал Mash.

По данным канала, в одном из цехов завода взорвался осушитель.

Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

Сообщается, что в результате взрыва в близлежащих домах выбило стекла.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Позднее в сети появились кадры с места происшествия.