Названа предварительная причина взрыва на российском заводе
Взрыв на заводе в Нижнекамске мог произойти из-за технической неисправности одной из установок. Предварительную причину происшествия на российском предприятии назвал Telegram-канал Mash.
По данным канала, в одном из цехов завода взорвался осушитель.
Сообщается, что в результате взрыва в близлежащих домах выбило стекла.
О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Позднее в сети появились кадры с места происшествия.