Мосгорсуд утвердил приговор преподавателю вуза по делу о призывах к экстремизму

Мосгорсуд утвердил приговор доценту кафедры философии МГТУ имени Баумана Александру Нестеренко, которого приговорили к трем годам колонии за публикацию клипа и двух украинских песен на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор первой инстанции в части назначенного осужденному наказания без изменений, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Нестеренко осудили в декабре прошлого года. Мужчина не признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Преподавателю также запретили администрировать сайты в интернете на протяжении 2,5 года.

