Мужчина попал в реанимацию после прорыва кипятка в квартире

28-летний мужчина получил серьезные ожоги при прорыве трубы в квартире на северо-западе Москвы. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в доме на Карамышевской набережной в ночь на 31 марта. Члены семьи — хозяева и их сын, а также приятель молодого человека — коротали время на кухне. В какой-то момент они услышали подозрительный шум воды и хлопок, донесшиеся из санузла. Когда жильцы открыли дверь в туалетную комнату, оттуда хлынул пар. Оказалось, что прорвало трубы в том месте, где раньше висел полотенцесушитель. Глава семейства, его 28-летний сын и друг сына приступили к устранению последствия прорыва вручную, игнорируя сильную боль от ожогов кипятком. Женщина в это время вызвала скорую помощь и коммунальные службы, а также написала сообщение о потопе в жилищный чат. Соседи оперативно отозвались и прибежали на помощь с ведрами и тряпками. К счастью, вода не протекла на нижний этаж, и все силы жильцов были брошены только на одну квартиру.

После устранения потопа члены семьи вышли из квартиры. Однако на лестничной клетке сыну хозяев резко стало плохо, и он начал терять сознание. Медики диагностировали у него не только ожоги рук, но и поражение дыхательных путей паром. В настоящее время он находится в реанимации. Также медицинская помощь потребовалась главе семейства и приятелю пострадавшего парня, но от госпитализации они отказались.

По предварительным данным, причиной инцидента стала некорректная работа жилищной компании. Ранее в квартире проводились работы по снятию полотенцесушителей, однако стыки стояка при этом не были полностью заварены, что и привело к разгерметизации системы и выбросу кипятка.