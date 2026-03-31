Сотрудники российского морга получили миллионы рублей взятками во время ковида

В Таганрогском городском суде Ростовской области состоялось первое слушание по существу уголовного дела в отношении бывшего руководства и сотрудников местного морга. Фигуранты не признали вину в вымогательстве, хотя и не отрицают факта получения денег, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В информации указано: «Обвинительное заключение огласили. Вину не признали, не отрицают получение денежных средств, но не согласны с квалификацией».

На скамье подсудимых — бывший руководитель Таганрогского морга О, а также две ее сообщницы. В феврале 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал всех троих фигурантов. Две были заключены под стражу на два месяца, а третьей суд изначально назначил более мягкую меру пресечения — домашний арест. 10 марта суд изменил меру пресечения и для первых двух, отпустив их под домашний арест.

По версии следствия, руководство и сотрудники учреждения на протяжении длительного времени систематически вымогали взятки у жителей Таганрога. Деньги взимались за ускорение процедуры выдачи тел, а также за подготовку к захоронению. Полученные средства не проводились через кассу учреждения и не поступали в областной бюджет, а присваивались фигурантами.

Согласно данным следствия, преступная деятельность охватывала период, начиная с пандемии коронавирусной инфекции. За это время на банковские счета сотрудников незаконно поступили более 70 миллионов рублей. Схема была хорошо отлажена и долгое время оставалась незамеченной контролирующими органами.

В ходе следствия были собраны многочисленные доказательства, включая показания свидетелей, банковские выписки и записи переговоров. В ближайшее время суд продолжит рассмотрение дела по существу, будут допрошены свидетели и исследованы материалы уголовного дела.

Рассмотрение дела продолжается.