Трое подростков получили в России по шесть лет колонии за поджог

В Свердловской области осудили подростков за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в июле 2024 года двое 16-летних и 18-летний молодые люди организованной группой совершили поджог оборудования, отвечающего за безопасность железнодорожного движения. Ущерб от их действий составил более миллиона рублей. За свои действия подростки получили от вербовщиков 40 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ оперативно выявили и задержали злоумышленников.

В ходе следствия причиненный ими ущерб возмещен их законными представителями. Суд приговорил двоих несовершеннолетних к шести годам воспитательной колонии, а достигшего совершеннолетия к шести годам колонии общего режима.

