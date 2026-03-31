Пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство

Московский областной суд признал пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко виновным в убийстве сводного брата и бабушки и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области.

Отбывать наказание Ткаченко будет в колонии строгого режима.

Суд также принял решение об ограничении свободы мужчины на срок в один год и шесть месяцев.

При этом из обвинения исключена классификация "в беспомощном состоянии", об этом в прениях сторон просила представитель гособвинения.

Напомним, в октябре 2023 года в частном доме в подмосковной деревне Крюково были обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. В ходе допроса пасынок Намина признался, что после ссоры дождался, когда женщина уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил приехать. Позднее Ткаченко убил и его.