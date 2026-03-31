Мужчина расстрелял троих человек из охотничьего ружья в Забайкалье

В Забайкальском крае мужчина застрелил троих человек, после чего покончил с собой. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в селе Цаган-Олуй: 44-летний местный житель на фоне конфликта приехал к домам мужчин, зашел к ним и застрелил каждого. После этого он вернулся к себе и свел счеты с жизнью.

Тело одного из погибших обнаружили только 26 марта — оно пролежало в доме три дня. Предварительно, у жертв остались дети, возбуждено уголовное дело, говорится в публикации СУ СКР в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Чеховский городской суд отправил в СИЗО мужчину, который в ходе ссоры зарезал своего пасынка. Мужчина пробудет под арестом как минимум до 23 мая.

Житель подмосковного Раменского убил своего брата. Мужчина поссорился с ним во время совместного распития спиртного. Он схватил нож и ударил им брата в грудь и голову. Позднее силовики задержали подозреваемого.