Школьника из Иркутска разыскивают 11 дней: что известно о пропаже подростка

В Иркутске продолжаются масштабные поиски 16-летнего Игоря Гордиенко, пропавшего без вести 20 марта. В поисках участвуют сотрудники полиции, Следственного комитета (СК) России и волонтеры, а ход расследования взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда».

Исчезновение

Игорь Гордиенко пропал утром 20 марта в районе улицы 4-я Железнодорожная, мама привезла его туда на занятия. Подростка характеризуют исключительно положительно: он хорошо учился, увлекался музыкой и занимался спортом. В его семье не было конфликтов, в последнее время мальчик вел себя как обычно. Особенно родных подростка беспокоит, что он оставил дома мобильный телефон, документы и банковские карты, фактически оставшись без связи и средств к существованию.

Поиски

Поисково-спасательные отряды совместно с правоохранительными органами детально осмотрели лесопарки Свердловского района, включая рощу «Звездочка» и Кайский лес, а также заброшенные здания и маршруты от общежития до лицея. В городе организовали массовое распространение ориентировок: ежедневно волонтеры расклеивают около 500 новых листовок.

Несмотря на многочисленные сообщения от людей, видевших похожих подростков в торговых центрах, подтвержденной информации о местонахождении Игоря пока нет.

Работа следствия

Из-за исчезновения подростка возбудили уголовное дело по статье об убийстве - это стандартный юридический протокол, позволяющий расширить комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полиция обратилась к автомобилистам с просьбой предоставить записи видеорегистраторов, сделанные 20 марта в районе улиц Грибоедова, Звездинской, Шмидта и 4-й Железнодорожной. Мать подростка через социальные сети обратилась к сыну, предположив, что у него может из-за чего-то «болеть душа». Она призвала его вернуться домой.