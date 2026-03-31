В Мьянме освободили двух россиянок из мошеннических центров

Две гражданки РФ освобождены из мошеннических центров на территории Мьянмы, сейчас они находятся в безопасности и ожидают депортации в Таиланд, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в республике.

© Московский Комсомолец

При поддержке правоохранителей Мьянмы Российской Федерации удалось добиться освобождения двух россиянок, которых незаконно удерживали в стране, поделились подробностями в дипломатической миссии.

Там уточнили, что в настоящее время обе девушки находятся под защитой сотрудников дипмиссии и скоро будут депортированы в Таиланд.