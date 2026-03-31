Названа предварительная причина возгорания яхт на северо-западе Москвы

Три яхты могли сгореть на причале жилого комплекса «Алые паруса» в Москве из-за попытки мужчины снять пленку с одного из судов с помощью промышленного фена.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил осведомленный источник.

— Сын владельца одного из судов попросил знакомых помочь с ремонтом. Во время работ один из молодых людей использовал промышленный фен, что привело к пожару, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Возгорание произошло вечером 30 марта. В результате пожара пострадал один человек. Мужчина получил ожоги плеча, его доставили в больницу.

Ранее в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club в Москве загорелась плавучая баня. Находившиеся внутри люди успели ее покинуть. Огонь распространился примерно на 40 квадратных метров. Пламя потушили спасатели.