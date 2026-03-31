Замначальника российской колонии сел за взятку

В Кемеровской области заместителя начальника колонии ИК-22 осудили на семь лет по делу о получении взятки. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, осужденный предложил свои услуги главе торгового дома «Альянс», с которым позднее был заключен договор на изготовление швейной продукции. Он пообещал совершить определенные действия в пользу коммерсанта, которые касались исполнения указанного договора. За это сотрудник ФСИН получил 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начальник российской колонии и координатор киллеров вымогали у заключенных деньги.