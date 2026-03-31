В России намерены ввести наказание за сталкинг

В Госдуму внесен законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование человека против его воли. Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, добавив новую статью. Под навязчивым преследованием предлагается понимать систематическое нежелательное внимание: слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивания, в том числе через интернет.

За первое нарушение предусмотрен штраф до 2000 рублей или предупреждение, за повторное — штраф до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России нет отдельной нормы для привлечения к ответственности за такие действия, если они не переросли в причинение вреда здоровью или имуществу. Из-за этого жертвам сложно защититься на ранней стадии.

Авторы подчеркнули, что жертвами могут становиться как медийные персоны, так и бывшие партнеры, коллеги или родственники. Современные технологии только расширили возможности для преследования, а навязчивое внимание часто вызывает у человека психологический дискомфорт, тревогу и страх.

Сейчас добиться возбуждения уголовного дела по подобным случаям бывает трудно — часто отказывают из-за отсутствия состава преступления. Новая статья КоАП позволит применять меры упреждающего характера еще до того, как преследование перерастет в более тяжкое преступление. Жертва сможет обратиться с заявлением в региональную прокуратуру, после чего дело будет рассматривать мировой судья, сообщает Life.ru.

