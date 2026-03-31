Двое подростков предстанут перед судом за ограбление мужчины в Лыткарине

Прокуратура подмосковного города Лыткарино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков, ограбивших мужчину в его квартире. В скором времени они предстанут перед Люберецким городским судом.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подростки совершили преступление в ноябре прошлого года. Они вломились в квартиру к 51-летнему мужчине, избили его и затем забрали у него 27 тысяч рублей и смартфон.

Подростков удалось задержать, так как следователи увидели в интернете видео, которое сняли подозреваемые. На кадрах видно, как юноши избивают мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. В январе этого года подросткам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.