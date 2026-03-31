Готовивший взрыв в Подмосковье террорист нейтрализован

Готовивший взрыв в Подмосковье на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) террорист нейтрализован. Об этом сообщает ТАСС.

Он нейтрализован при изъятии самодельного взрывного устройства (СВУ) из схрона.

Ранее сообщалось, что взрыв готовил россиянин по заданию украинских спецслужб. Он доставал самодельное взрывное устройство из тайника, а когда был в этом уличен, оказал вооруженное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.