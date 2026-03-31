Российского школьника избили и продержали ночь взаперти за отказ от алкоголя

В Уфе подростки избили школьника и продержали его ночь взаперти за отказ от алкоголя. Об этом сообщил Telegram-канал «Честный репортаж».

По данным российского издания, все произошло в микрорайоне Зеленая роща. Молодые люди отдыхали в квартире, когда в гости пришли юноши постарше. Они принесли с собой спиртное.

Двое друзей не стали пить. По этой причине старшие стали высказывать претензии. 15-летнему юноше агрессоры сломали нос. Затем старшеклассника насильно удерживали в жилище и вымогали 40 тысяч рублей. Издевательства продолжались всю ночь, а потом пострадавшего отпустили.

Мать пострадавшего школьника обратилась в полицию. Юноша начал проходить лечение, его обидчиков объявили в розыск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

