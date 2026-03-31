Российская модель впала в кому в Таиланде

29-летняя Екатерина Блинова из Орловской области, более полугода проживающая на Пхукете, попала в серьезную аварию 28 марта. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и смещением мозга, а также перелом ноги, сообщает Baza.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где нейрохирурги провели операцию: декомпрессивную трепанацию черепа и удаление гематомы. Вмешательство длилось почти два часа и прошло без осложнений, однако состояние модели остается тяжелым — она впала в кому.

В Италии украли голову убитой модели российского происхождения

Страховки у девушки не оказалось, поэтому все расходы на лечение ложатся на семью. По словам матери, счет уже достиг примерно миллиона рублей, а каждый день пребывания в стационаре обходится в 130 тысяч. Родственники не в силах оплачивать лечение самостоятельно и объявили сбор средств.

Ранее сообщалось, что туристку из России Екатерину Панову, впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба и умершую не приходя в себя, кремируют, часть ее праха развеют над Черным морем и часть захоронят на родине – в Красноярском крае.