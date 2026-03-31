Суд рассмотрит дело об убийстве пенсионера и его жены в Москве в 1998 году

Мужчина и женщина предстанут перед судом по делу об убийстве пенсионера и его жены в квартире дома на Наримановской улице в Москве в 1998 году.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Мужчина и женщина предстанут перед судом. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Восточного административного округа, — рассказала Нефедова.

Женщина придумала вымышленный повод, чтобы попасть в квартиру к пенсионерам. Злоумышленница обманула потерпевших, заявив, что намерена приобрести их дачу в Тверской области. Вместе с женщиной в квартире были двое ее сообщников. Они связали мужчину и потребовали передать им деньги. Получив отказ, они задушили пенсионера. В свою очередь женщина ударила супругу потерпевшего чайником по голове. Затем злоумышленники ее задушили.

После этого злоумышленники вынесли из квартиры икону Казанской Божьей Матери за 20 тысяч рублей и меховую шубу. Спустя годы двух фигурантов задержали. Их заключили под стражу.

