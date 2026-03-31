Узнавшая тайну россиянка расправилась с возлюбленным

В Приморье осудили женщину за расправу над возлюбленным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Она признана виновной по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2025 года женщина узнала об измене своего возлюбленного и вооружившись ножом, пришла в один из домов по улице Луговой, где обнаружила его спящим со знакомой.

После этого она нанесла пострадавшему два удара ножом в грудь и живот. Ранения, полученные им, оказались несовместимы с жизнью. Потерпевшая получила удар в грудь. Затем злоумышленница, посчитав, что расправилась с ними, покинула место происшествия.

Суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшей свыше 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем кувалдой.