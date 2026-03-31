СК завершил расследование дела об изнасиловании девушки в Москве в 2018 году

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который изнасиловал девушку около дома на Складочной улице в столице в 2018 году.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В скором времени иностранец предстанет перед судом.

Мужчина напал на девушку в июне 2018 года. Он воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, подошел к потерпевшей и начал угрожать ей ножом. Затем мужчина изнасиловал девушку и скрылся. Ему удалось скрываться от следователей в течение нескольких лет. Однако они вычислили подозреваемого благодаря проведению сложных судебных экспертиз. Иностранца нашли в колонии, где он отбывал наказание за совершение других преступлений. Злоумышленника доставили в столицу и предъявили ему обвинение.