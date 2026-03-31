Бывшего мэра наказали рублем за подкуп сотрудника ФСБ России

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова. Об этом сообщает E1.RU.

Экс-чиновник признан виновным во взяточничестве. Бывшего офицера спецслужбы отправили в колонию на 6 лет за покушение на мошенничество.

Зашляпин сознался в даче взятки капитану ФСБ и рассказал, что передал силовику через посредника двумя частями шесть миллионов рублей. Суммарно Шунайлов хотел получить десять миллионов рублей, обещая чиновнику помочь разобраться с уголовным делом, возбужденным в 2021 году в отношении сотрудников мэрии Среднеуральска.

О задержании Зашляпина стало известно в декабре 2024 года.

Он стал мэром в 2019 году. В январе 2021 года чиновник ушел с должности, тогда-то им и заинтересовались правоохранители. Они провели обыски в городской администрации по делу о мошенничестве и служебном подлоге.