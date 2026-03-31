Прокуратура подала иск к членам ивановской ОПГ на 57 млн рублей

В Ивановской области прокуратура подала в суд иск на членов преступного сообщества с требованием возврата в бюджет более 57 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в 2022 году 51-летняя жительница Ивановской области создала преступное сообщество, в которое вовлекла 17 местных жителей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

За незаконное вознаграждение они получали от сотрудников налогового органа служебную информацию для проведения нелегальных операций.

Для обналичивания средств участники группы использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. С января 2022 года по август 2023 года это сообщество получило доход свыше 57 млн рублей.

Ведомство подало в суд иск о взыскании с участников преступной группы в доход государства незаконно полученных денег в солидарном порядке на сумму более 57 млн рублей. Уточняется, что уголовные дела в отношении организатора и остальных фигурантов уже рассматриваются судом.

