Невеста открыла стрельбу на свадьбе и сбежала вместе с супругом

В Пакистане невеста устроила стрельбу в ходе свадебной церемонии. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

Инцидент произошел в городе Равалпинди на северо-востоке страны. В разгар свадебной церемонии невеста неожиданно для гостей достала пистолет и открыла огонь. Она стреляла в воздух.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Молодожены попытались скрыться, однако девушку после короткой погони задержали. Мужчина сумел сбежать, его разыскивают.

На допросе девушка заявила, что пистолет принадлежит ее супругу. При этом лицензии на владение оружием у молодоженов нет.