Ряженного инспектора ДПС будут судить за ролик в интернете

В Чебоксарах перед судом предстанет 35-летний житель Новочебоксарска, который ради популярности в интернете снял видеоролик в форме сотрудника ДПС. С помощью этого видео он рекламировал услуги мастера по тонировке автомобилей. Об этом пишет тг-канал Автоновости Чебоксары от ZR.

В кадр случайно попали настоящие инспекторы ГИБДД. Они приветствовали переодетого мужчину специальным звуковым сигналом, не распознав в нём самозванца. Однако после публикации ролика в ведомстве обратили внимание на происходящее.

Правоохранители оперативно отреагировали и составили на автора целый перечень административных протоколов. В их числе: нарушение правил тонировки стекол, езда без пристегнутого ремня безопасности, установка номерных знаков не по ГОСТу, а также незаконное ношение форменной одежды сотрудника органов внутренних дел.

Сам мужчина полностью признал свою вину, сообщили в республиканском МВД. Ему грозит наказание по нескольким статьям, включая незаконное использование символики и атрибутики правоохранительных органов.

В настоящее время материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. О дате заседания пока не сообщается.