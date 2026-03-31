Суд разрешил Чемезову выходить из дома только для получения экстренной медпомощи

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил ряд запретов в рамках домашнего ареста бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Мужчине разрешили покидать жилье только в случае, если ему потребуется экстренная медицинская помощь.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе судов региона.

— В части обращения за медицинской помощью в соответствии с постановлением Челябинского областного суда Чемезову разрешено покидать жилище без разрешения следователя и контролирующего органа при обращении за экстренной медицинской помощью, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Экс-чиновник пробудет под домашним арестом до 15 мая. Защита Чемезова просила суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Мужчине можно общаться с близкими родственниками, в том числе с теми, кто не проживает в его квартире.

Чемезова задержали 29 сентября 2025-го. Он может быть связан с коммунальщиками-олигархами из Свердловской области. Чемезов мог нелегально выдать субсидии «Объединенной теплоснабжающей компании». Кроме того, он является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры к «Корпорации СТС». «Вечерняя Москва» выясняла, кто мог «сдать» Чемезова силовикам.