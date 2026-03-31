Завершено расследование дела об изнасиловании девушки в Москве летом 2018 года

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в надругательстве над девушкой в 2018 году, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. «Следствием установлено, что 4 июня 2018 года фигурант, находясь вблизи жилого дома на ул. Складочная, увидел незнакомую девушку. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, он подбежал к потерпевшей и, угрожая ножом, совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а после скрылся с места преступления», – сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью») и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»). Поначалу злоумышленника найти не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет, благодаря результатам сложных современных экспертиз, следователи вышли на иностранного гражданина 1995 года рождения, который отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Мужчину доставили в Москву, ему предъявили обвинение. Уточняется, что расследование завершено и уголовное дело передали для направления в суд.