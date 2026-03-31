Сотрудники ФСБ задержали украинского агента в Белгородской области

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области агента Украины, передававшего данные о местах скопления российских военных. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого завербовали через иностранный мессенджер работники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мужчина за денежное вознаграждение осуществлял сбор информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области.

— Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники ВС РФ, — добавили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, который получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви.