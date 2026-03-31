Школьника похитили неизвестные и пытали в гаражах

В Омске сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту жестокого обращения с 15-летним подростком. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее сына незаконно удерживали на территории гаражного кооператива, избивали и отрезали ему часть волос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что вечером юноша гулял в компании знакомых в районе гаражей на улице Стрельникова. Подростки развлекались тем, что бросали камни. Один из снарядов попал в припаркованный рядом автомобиль. Это привело к конфликту с владельцем машины.

Сотрудники отдела полиции №7 приняли заявление от матери мальчика. Женщина описала, что неизвестные взрослые люди удерживали ее сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли его, отрезали прядь волос и нанесли другие телесные повреждения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ранее этот подросток на учёте в органах внутренних дел не состоял. При этом один из участников инцидента, 43-летний местный житель, уже имел судимость за преступления против собственности.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Ход доследственной проверки взяла на контроль областная прокуратура, передает РИА Новости.