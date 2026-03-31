Россиянка объединила 17 финансистов с налоговиками и заработала миллионы рублей

Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании в доход государства более 57 миллионов рублей, заработанных криминальным путем организованной преступной группировкой (ОПГ) под руководством 51-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд города Иваново. В нем говорится, что россиянка в 2022 году объединила 17 местных жителей, среди которых были сотрудники налоговой службы, для незаконной банковской деятельности. Путем финансовых операций они за год обогатились на 57 миллионов рублей.

Налоговики сообщали соучастникам служебную информацию, необходимую для обналичивания денежных средств. Участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В августе 2023 года подпольных банкиров задержали. В настоящее время их судят. Прокуратура требует конфисковать у них преступный доход.

