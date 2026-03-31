Популярного певца приговорили к колонии за сексуальное насилие над дочерьми

Популярного бразильского певца Бруно Мафру признали виновным в сексуальном насилии над собственными дочерьми. Суд приговорил артиста к 32 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает издание Gente со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, участник группы «Bruno e Trio» в период с 2007 по 2011 год неоднократно совершал преступления против собственных маленьких дочерей. На момент совершения противоправных действий обеим потерпевшим ещё не исполнилось 14 лет.

Обвинения Мафру предъявили в 2019 году — к тому времени пострадавшие уже достигли совершеннолетия и смогли рассказать, что подвергались сексуальному насилию, принуждению к сексуальным действиям и психологическим манипуляциям. Кроме того, по их словам, отец неоднократно заставлял их просматривать порнографические материалы. Как сообщает Министерство юстиции Бразилии, насилие происходило в их доме и семейном автомобиле.

Адвокаты Мафры объявили о намерении обжаловать приговор. В качестве оснований они указали предполагаемые нарушения процессуальных норм и чрезмерную публичность дела.

