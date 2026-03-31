Москвич избил пассажира метро стеклянной бутылкой по голове

В Москве местный житель во время ссоры в метро избил пассажира бутылкой по голове. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в вагоне поезда метро на перегоне от станции «Курская» до «Бауманской». Между двумя пассажирами вспыхнула ссора, в ходе которой пожилой мужчина «на эмоциях» нанес оппоненту несколько ударов стеклянной бутылкой по голове. Пострадавший после случившегося обратился к медикам, информации о его состоянии не поступало.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего, им оказался 62-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент нападавший находится под подпиской о невыезде.