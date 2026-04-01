У берегов ОАЭ из-за попадания снаряда загорелся танкер

В Персидском заливе у берегов Катара произошёл инцидент с танкером, который был поражён неизвестным снарядом. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, сообщение об этом инциденте поступило в 17 морских миль к северу от Дохи, столицы Катара. Офицер по безопасности судна сообщил, что танкер был поражён в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего получил повреждения корпус судна.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна», — говорится в сообщении центра в социальной сети X.

Несмотря на повреждения, экипаж судна находится в безопасности. Также отмечается, что в результате инцидента не было воздействия на окружающую среду.

Инциденты в Персидском заливе с участием коммерческих судов случаются не впервые, что вызывает опасения по поводу безопасности морских перевозок в данном регионе. Пока информации о возможных следствиях или ответных мерах не поступало.

Вчера ночью был атакован танкер вблизи Дубая.