Два полицейских пострадали при конфликте со стрельбой в Дагестане

Конфликт со стрельбой произошел в Дагестане, в результате чего ранения получили два сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент случился около 20:30 в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района, где между группой лиц вспыхнул конфликт. Полицейские, проезжавшие мимо, попытались разобраться в ситуации и остановить потасовку.

В этот момент один из участников конфликта начал стрелять, ранив двух сотрудников полиции, уточнило МВД.

Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали. Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции.