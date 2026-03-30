Полицейский обезвредил мужчину с ножами в свой выходной

В Подмосковье сотрудник полиции обезвредил пьяного мужчину с двумя ножами — при этом полицейский действовал во внеслужебное время. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам Волк, полицейский заметил уличный конфликт, когда гулял в свой выходной. У одного из конфликтующих мужчин он заметил ножи в каждой руке.

При этом Волк уточнила, что сначала полицейский попытался урегулировать конфликт словами — показал удостоверение и представился. Но это не помогло. Тогда мужчина решил обезоружить хулигана.

В результате дебошир был обезврежен, но сам полицейский получил колотую рану в грудь. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Действовать нужно было незамедлительно. Полицейский решительно шагнул к незнакомцу и, применив приемы самбо, сбил его с ног, а затем обезоружил. Однако в первые секунды злоумышленник успел нанести оперативнику непроникающее ножевое ранение в область грудной клетки. Моему коллеге была оказана медицинская помощь. Подоспевшие сотрудники полиции доставили агрессивного мужчину в следственные органы», – рассказала Волк.

