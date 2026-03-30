Ректора вуза на Украине уличили в оргиях со студентками

В Киеве разразился громкий скандал, в центре которого оказался ректор одного из крупнейших вузов страны. Владимира Бугрова, возглавляющего Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, подозревают в организации интимных встреч со студентками прямо в стенах учебного заведения. Соответствующие видео и доказательства распространились в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди учащихся и общественности.

По данным украинских СМИ, речь идет о событиях, которые происходили с 2022 года. Студенты университета уже несколько лет безуспешно пытаются добиться отставки ректора. В социальных сетях было опубликовано интимное видео, снятое, предположительно, в одной из учебных аудиторий. Учащиеся потребовали от администрации вуза разъяснений, однако, по информации источников, официальных комментариев не последовало.

Студенческий парламент университета объявил о массовой акции протеста, запланированной на 1 апреля. Учащиеся прямо требуют отстранения Владимира Бугрова от должности. Это не первый скандал, связанный с ректором. В 2022 году уже всплывали подробности его интимной переписки со студентками. А в 2024 году против Бугрова была запущена петиция об увольнении, которая набрала 25 тысяч подписей. Однако, несмотря на это, ректор сохранил свой пост.

Студенты возмущены тем, что руководство университета и министерство образования игнорируют проблему. Они обвиняют Бугрова в аморальном поведении, дискредитации звания ректора и создании нездоровой атмосферы в вузе. Учащиеся также заявляют, что подобное поведение руководства противоречит принципам защиты прав студентов и безопасности в образовательной среде.

Министерство образования и науки Украины пока никак не комментирует скандал. В самом университете также предпочитают не давать официальных комментариев.

Студенты готовятся к акции протеста 1 апреля и призывают всех неравнодушных поддержать их требования.