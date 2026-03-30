Владелец криминального бизнеса сел на 17 лет в России

В Липецкой области суд приговорил 39-летнего жителя Красноярска Сергея Зарубина к 17 годам строгого режима за организацию подпольной нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц с использованием интернета. Следствие и суд установили, что в январе-феврале 2023 года он вместе с соучастником наладил нарколабораторию в частном доме в селе Бредихино. Там фигуранты изготовили 88 килограммов мефедрона.

Когда подпольный цех выявили сотрудники ФСБ, мужчины скрылись в Красноярском крае, однако вскоре Зарубина задержали за другие преступления, также связанные с оборотом наркотиков.

