Яхты загорелись на Москве-реке

В яхт-клубе «Алые паруса» на северо-западе Москвы начался пожар. По предварительным данным, к медикам обратился один человек, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 30 марта, на берегу Москвы-реки в районе Строгинского моста. Загорелись три закрытых тентами судна, находившихся на берегу.

Пострадавший обратился к медиками, у него диагностировали ожоги рук.

Автомобилисты в соцсетях жалуются на сложности с проездом — густой дым, поднимающийся от стоянки судов, ухудшил видимость.

На месте работают экстренные службы, специалисты стремятся предотвратить переход огня на другие катера и яхты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2025 года в премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве загорелась плавучая баня.

Яхтсмены и сотрудники заведения эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.