Три яхты вспыхнули на Москве-реке в районе Строгинского моста. Есть угроза перехода огня на другие суда. Предварительно, людей на лодках нет. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Еще 18 марта женщина провалилась под лед на Москве-реке во время прогулки с собакой. Это произошло, когда она пыталась спасти своего питомца, который погнался за птицами и оказался в воде.

Другой инцидент произошел утром 16 марта напротив причала Фили. Двое мужчин плыли на каноэ и попали под винты речного трамвая, когда он сдавал назад. Один из них не выжил. Второй мужчина сам выбрался на сушу, он получил травмы. Прокуратура начала проверку. Позднее в Сети появились кадры, предшествующие трагедии.