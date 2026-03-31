В элитном районе Дубая прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился в районе порта в районе Джумейра, отметил источник. По предварительным данным, над городом сбили иранский беспилотник.

Российские туристы рассказали, что проснулись ночью от очень мощного взрыва, а после этого увидели из окон густой столб дыма.

Официальной информации от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пока не было.

Ранее мощный взрыв прогремел в Дубае 7 марта. Звук взрыва был похож на работу системы противовоздушной обороны (ПВО).