В элитном районе Дубая прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в районе порта в районе Джумейра, отметил источник. По предварительным данным, над городом сбили иранский беспилотник.
Российские туристы рассказали, что проснулись ночью от очень мощного взрыва, а после этого увидели из окон густой столб дыма.
Официальной информации от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пока не было.
Ранее мощный взрыв прогремел в Дубае 7 марта. Звук взрыва был похож на работу системы противовоздушной обороны (ПВО).