В Италии украли голову убитой модели российского происхождения

В итальянском городе Строцца осквернили тело модели Памелы Дженини — в октябре 2025 года ее убил бывший возлюбленный. При этом, у девушки были российские корни. Об этом сообщает издание Corriere di Bergamo.

В данный момент ситуацию расследует местная полиция. Как сообщает издание, тело Дженини покоилось во временной могиле на кладбище Строцца. Планировалось, что гроб перенесут в семейную часовню. Однако гроб вскрыли неизвестные, после чего голову девушки похитили.

Обнаружить пропажу удалось благодаря бдительности работников кладбища — они заметили, что у гроба не затянуты винты, а по краям нанесен силиконовый герметик.

Как считает полиция, исполнителей преступления могло быть несколько, поскольку гроб перемещали. При этом, никаких угроз или требований семье Дженини пока не поступало.

На момент смерти Дженини было 29 лет. Она была внучкой эмигрантки из России, изучала русский язык и задумывалась над получением российского гражданства.