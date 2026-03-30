В Таиланде бесследно исчез молодой россиянин

22-летний россиянин, который уехал в Таиланд, не выходит на связь с родными с 28 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп волонтеров в Таиланде.

Журналисты уточнили, что молодой человек Гордей Страут приехал в Бангкок 4 сентября 2025 года и пропал без вести. Его местонахождение неизвестно с 28 сентября, он не появляется в социальных сетях и не выходит на связь с родными.

Волонтеры назвали особые приметы пропавшего – рост 174 сантиметра, титановая пластина в правой ключице, носит каре. Гордей, уточняет СМИ, является единственным сыном у матери. Какое-то время он перед поездкой в Таиланд жил вместе со своими друзьями на Бали.

