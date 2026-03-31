Стало известно, кто бросил младенца в пакете в кузов манипулятора

В Тюмени мать бросила своего новорожденного ребенка в кузове манипулятора.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ребенка, замотанного в полиэтиленовый пакет, нашел водитель. Жизни девочки ничего не угрожает, ей оказывают медицинскую помощь», – говорится в публикации.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении матери младенца.

Инцидент произошел 30 марта. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савина рассказала, что телесных повреждений у ребенка нет.

