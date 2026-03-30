Жительницу Краснодара приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жительницу Краснодара, переводившую деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что подсудимая, будучи противницей спецоперации на Украине, вступила в интернет-сообщество, в котором публиковались призывы о перечислении на нужды украинских военных денежных средств.

Желая оказать помощь, осужденная переводила ВСУ деньги по указанным в сообществе реквизитам. В июне 2022-го женщина перевела 1 000 рублей, в сентябре того же года она перечислила еще 1 000 рублей.

Суд признал ее виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Помимо лишения свободы, с осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности России. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Владимирской области был приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). Его признали виновным в госизмене, приготовлении к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Уточнялось, что 35-летний житель Киржачского района отправлял СБУ информацию о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА. Кроме того, мужчина приобрел несколько дронов, научился ими управлять, а также привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки для совершения диверсий, направленных на уничтожение авиации Вооруженных сил РФ.