В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, один ребенок погиб

Учащийся школы небольшого городка Сан-Кристобал в аргентинской провинции Санта-Фе открыл стрельбу во время занятий, погиб один из учеников. Об этом сообщил телеканал TN.

«Ученик школы в Санта-Фе вошел в заведение с оружием, открыл огонь и убил одного из учеников», - говорится в материале.

По данным канала, еще двое школьников получили ранения. По имеющейся информации, 15-летний подросток открыл огонь во время традиционной утренней церемонии поднятия флага страны. Несколько несовершеннолетних получили травмы, когда выпрыгивали из окон школы. Погибшему в результате стрельбы школьнику было 13 лет.

В школе остановили занятия. Нападавшего задержали. Уточняется, что обезоружить его удалось одному из сотрудников школы.

Учителя отзываются о задержанном как о хорошем ученике, ранее не имевшем проблем.