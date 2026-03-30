Ребенка обнаружили в квартире с телами двух человек в Подольске

Годовалого ребенка нашли в квартире с телами мужчины и женщины в подмосковном Подольске. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"30 марта текущего года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире, расположенной по улице Давыдово, тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По данному факту было заведено уголовное дело. Также следствие организовало комплекс действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Специалисты проводят осмотр места ЧП и планируют назначить судебные экспертизы.

