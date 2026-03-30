На Урале компания школьников издевалась над инвалидом, бросая ему прямо под ноги петарды. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Каменск-Уральский".

Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны в городе Каменске-Уральском. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как группа детей целенаправленно кидает петарды под ноги мужчине-инвалиду, который передвигается с палочкой.

Жертва школьников вынуждена была уворачиваться, в то время как дети воспринимали происходящее как забаву. До этого двое неизвестных под утро в новогоднюю ночь пошли бросать пиротехнику в припаркованные автомобили и подземный переход в Москве. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.